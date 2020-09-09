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إيران تطالب إسرائيل بتعويضات تفوق المليار دولار

إيران تطالب إسرائيل بتعويضات تفوق المليار دولار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت طهران تل أبيب بدفع تعويضات عن شحنات نفطية لم تسدد ثمنها، تم شحنها عبر خط نفطي سري بين البلدين يعود إلى زمن الشاه، وذلك في ظل الأزمات الحادة القائمة بين إسرائيل وإيران.

وقالت وكالة أنباء (إيلنا)، إن إيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي (1941-1979)، كانت قد عقدت اتفاقا مع إسرائيل يقضي بتدشين خط نفطي سري لتصدير النفط الإيراني إلى إسرائيل ثم إلى أوروبا.

وقال مراقبون إن "إسرائيل لا يمكن أن تمتثل إلى القانون الدولي وتدفع هذه المبالغ لطهران، في ظل رفضها دائمًا لقرارات الشرعية الدولية في قضية فلسطين، ودعم أمريكا لها الدائم".

وأفادت الوكالة بأن هذا الخط كان يؤمن نقل النفط الإيراني إلى إسرائيل على أن تقوم تل أبيب بدفع رسوم نقل النفط، فضلا عن ثمن الشحنات النفطية نفسها، ولكن بعد قيام الثورة الإيرانية، في العام 1979 وقطع العلاقات بين البلدين، قامت إيران بمقاضاة إسرائيل لدفع تعويضات عن هذا الخط النفطي.

وأشارت إلى أنه بعد اندلاع الثورة العام 1979، ظل في هذا الخط النفطي ما يقرب من 800 ألف طن من النفط الإيراني، في وقت قامت إسرائيل بنقل هذه الشحنات إليها دون أن تسدد ثمنها.

ولفتت الوكالة إلى أن محكمة سويسرية قضت في 2015 بدفع إسرائيل مبلغ مليار و100 مليون دولار لإيران، مقابل شحنات النفط المذكورة ورسوم نقلها، بينما امتنعت إسرائيل عن دفع التعويضات لإيران.

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