العثور على سفينة حربية ألمانية اختفت قبل 80 عاماً

قالت شبكة (سي إن إن)، إنه تم العثورة على سفينة حربية ألمانية غرقت بواسطة طوربيد خلال الحرب العالمية الثانية في قاع البحر قبالة سواحل النرويج، بعد أكثر من ثمانية عقود من تعرضها للهجوم.



وأوضحت الشبكة، أن شركة "ستاتنيت" المشغّلة لشبكة الكهرباء النرويجية المملوكة للدولة، تمكنت من اكتشاف السفينة المفقودة على بعد 1600 قدم (488 مترًا) تحت مستوى سطح البحر.



السفينة التي يبلغ طولها 571 قدمًا ولا تزال تحمل شعار "الصليب المعقوف النازي"، قادت هجومًا على مدينة كريستيانساند في جنوب النرويج في أثناء غزو البلاد خلال نيسان/أبريل 1940.



وتعرضت خلال الهجوم لإطلاق نار من المدفعية النرويجية، وتعرضت للنسف من قبل غواصة بريطانية، ثم قرر الألمان غمرها في النهاية، وفقًا لبيان "ستاتنيت".



قال عالم الآثار والباحث في المتحف البحري النرويجي، فرود كفالو، في بيان حول الاكتشاف: "يمكنك العثور على مصير السفينة كارلسروه في كتب التاريخ، لكن لم يعرف أحد بالضبط أين غرقت".





رام الله - دنيا الوطن