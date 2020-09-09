الولايات المتحدة تُعلن خفضاً إضافياً لقواتها في العراق





وأشار إلى أن التواجد الأمريكي في العراق في إطار التحالف الدولي مهم جداً، وهو أمر واقع، وخلال الأيام المقبلة سأتطرق للموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق اليوم الأربعاء.ونقلت (رويترز) عن المسؤول، أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان.ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأمريكيين.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد، يوم الأربعاء الماضي، على أهمية الوجود الأمريكي عبر التحالف الدولي في العراق.وقال في مؤتمر صحفي ببغداد، إن "التحالف الدولي ما زال يعمل حتى اليوم وقرار تفكيكه لم يُتّخذ"، مؤكداً على أهمية التحالف في "محاربة وملاحقة عناصر تنظيم الدولة".ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن "ما تتم مناقشته هو طرق تدخل التحالف الدولي انطلاقا من الأراضي العراقية بهدف تعزيز التنسيق واحترام السيادة العراقية بشكل أفضل".