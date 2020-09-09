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الصحة العالمية: جائحة (كورونا) ليست الأخيرة

الصحة العالمية: جائحة (كورونا) ليست الأخيرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مساء الاثنين، الدول إلى الاستثمار في أنظمتها الصحية العامة، حيث شدد على أن العالم يجب أن يكون أفضل استعدادًا للجائحة القادمة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي، مساء أمس: "لن تكون هذه الجائحة الأخيرة، ولكن عندما تأتي الجائحة القادمة، يجب أن يكون العالم جاهزًا، وأكثر استعدادًا مما كان عليه هذه المرة"، حسبما نقلت شبكة (سي إن بي سي).

وأضاف أن العديد من البلدان قد أهملت أنظمة الصحة العامة الأساسية لديها في السنوات الأخيرة، ودعا الحكومات إلى "الاستثمار في الصحة العامة كاستثمار في مستقبل أكثر صحة وأمانًا".

وتابع غيبريسوس: "الصحة العامة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وهذا يعني الاستثمار في الخدمات القائمة على السكان للوقاية من الأمراض واكتشافها والاستجابة لها. أدعو جميع البلدان إلى الاستثمار في الصحة العامة، وخاصة الرعاية الصحية الأولية".

وقالت منظمة الصحة العالمية، التي نشرت أحدث إحصاءاتها الأسبوعية، يوم الاثنين، إنه تم تسجيل ما يقرب من 27 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد 19" و900 ألف حالة وفاة.

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