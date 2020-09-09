عاجل

  • قيادي بفتح: وزير المالية يحشر الأمور باتجاهات لا تخدم المصلحة الوطنية وقراراته ليست مدروسة

دولي

تشاد تُكذب نتنياهو بشأن افتتاح سفارة لها بالقدس المحتلة

تشاد تُكذب نتنياهو بشأن افتتاح سفارة لها بالقدس المحتلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفت تشاد فتح سفارة لها في مدينة القدس، العام القادم كتبادل للسفراء بين أنجمينا وتل أبيب، وذلك وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وأعلنت وزارة خارجية التشاد، ليل الثلاثاء الأربعاء، نفيها القاطع بافتتاح بعثة دبلوماسية في القدس، قائلةً: "ننفي بشكل قاطع أي خطة لافتتاح بعثة دبلوماسية في القدس".

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من لقاء وفد التشاد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يذكر أن تشاد و إسرائيل عادت علاقاتهما الدبلوماسية في الـ 20 من يناير/كانون الثاني 2019 عقب تبادل الزيارات بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده عادت إلى أفريقيا، والأخيرة عادت إلى إسرائيل.

وجاءت تصريحات نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما التقى بعبد الكريم ديبي، نجل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، الذي يزور إسرائيل، سرا، على رأس وفد تشادي رفيع المستوى.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه التقى اليوم بعبد الكريم ديبي ورئيس جهاز المخابرات في تشاد، أحمد كوغري، وبحثا تعيين السفراء وفتح قنصليات، فضلا عن إمكانية فتح سفارة لتشاد في مدينة القدس المحتلة.

أخبار ذات صلة

إيران تطالب إسرائيل بتعويضات تفوق المليار دولار

إيران تطالب إسرائيل بتعويضات تفوق المليار دولار

العثور على سفينة حربية ألمانية اختفت قبل 80 عاماً

العثور على سفينة حربية ألمانية اختفت قبل 80 عاماً

الصحة العالمية: جائحة (كورونا) ليست الأخيرة

الصحة العالمية: جائحة (كورونا) ليست الأخيرة

ترامب: أمرت بإنشاء قوات فضائية أمريكية

ترامب: أمرت بإنشاء قوات فضائية أمريكية

بريطانيا تقرر منع التجمعات لأكثر من ستة أشخاص بسبب تفشي (كورونا)

بريطانيا تقرر منع التجمعات لأكثر من ستة أشخاص بسبب تفشي (كورونا)

إسرائيل: الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة صنفت حمراء

إسرائيل: الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة صنفت حمراء

الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاق السلام الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض

الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاق السلام الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض

نتنياهو يبحث مع مسؤولين من تشاد افتتاح سفارة لبلدهم بالقدس

نتنياهو يبحث مع مسؤولين من تشاد افتتاح سفارة لبلدهم بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تناقش وضع غزة في ظل جائحة (كورونا)

"العربية الفلسطينية" تناقش وضع غزة في ظل جائحة (كورونا)

الكشف عن مضمون مشروع القرار الفلسطيني المقدم للجامعة العربية بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

الكشف عن مضمون مشروع القرار الفلسطيني المقدم للجامعة العربية بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

الرجوب يصدر ثلاثة قرارات خاصة بجمعية الكشافة

الرجوب يصدر ثلاثة قرارات خاصة بجمعية الكشافة

الصالح يتابع قضايا المواطنين عن كثب ويوعز بتسريع متابعتها وإنهائها

الصالح يتابع قضايا المواطنين عن كثب ويوعز بتسريع متابعتها وإنهائها

&#34;النضال الشعبى&#34; في قطاع غزة تطالب بتكاتف كل الجهود لمواجهة وباء (كورونا)

"النضال الشعبى" في قطاع غزة تطالب بتكاتف كل الجهود لمواجهة وباء (كورونا)

إصابة مواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب

إصابة مواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب

شاهد: &#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف تفاصيل قراراتها الجديدة بشأن إجراءاتها ببعض المناطق

شاهد: "الداخلية" بغزة تكشف تفاصيل قراراتها الجديدة بشأن إجراءاتها ببعض المناطق

الخليل: الأمن الوقائي يضبط 393 شتلة مخدرات

الخليل: الأمن الوقائي يضبط 393 شتلة مخدرات

منوعات

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية &#34;شوكولاته&#34;

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية "شوكولاته"

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

&#34;حياتي ادمرت&#34;... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

"حياتي ادمرت"... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب &#34;زوجته&#34;

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب "زوجته"

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

عربي

الكويت تُسجل 50 مليار دينار فوائض مالية خلال 20 عاماً

الكويت تُسجل 50 مليار دينار فوائض مالية خلال 20 عاماً

الولايات المتحدة تُعلن خفضاً إضافياً لقواتها في العراق

الولايات المتحدة تُعلن خفضاً إضافياً لقواتها في العراق

فيضان النيل يُهدد مواقع أثرية في السودان

فيضان النيل يُهدد مواقع أثرية في السودان

الإمارات تكشف الشخصية التي ستوقع على اتفاق السلام مع إسرائيل

الإمارات تكشف الشخصية التي ستوقع على اتفاق السلام مع إسرائيل