ترامب: أمرت بإنشاء قوات فضائية أمريكية

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أصدر أمراً بإنشاء قوات فضائية في بلاده تحاكي قوات روسيا والصين.



وقال ترامب، في حديثه إلى أنصاره بولاية كارولينا الشمالية، إن قوات الفضاء الأمريكية لم تكن ضمن قائمة وعود حملته الانتخابية، وفق (روسيا اليوم).





وأضاف: "أدركت هذا فقط بعد أن أصبحت رئيسا، لأنني رأيت ما تفعله روسيا والصين. وقلت إنه يتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه"، متابعاً: "لم يكن الأمر سهلا. كان صعبا للغاية"، في إشارة إلى تشكيل هذه القوات.



واعتمد ترامب رسميا تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم "قوة الفضاء الأمريكية" في شهر ديسمبر المنصرم.



وتعد هذه القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاما، وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية، وقد وصف ترامب الفضاء وقتها بأحدث ساحة للحرب في العالم.





رام الله - دنيا الوطن