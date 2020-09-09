الكسواني: خطوة الاحتلال بتركيب أجهزة إلكترونية بالاقصى سياسية وسيادية

خاص دنيا الوطن

أكد عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، أن وزارة الأوقاف الإسلامية، تفجأت يوم الأحد، بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تركيب سماعات وأجهزة إلكترونية للمراقبة في المسجد الأقصى المبارك، بقوة السلاح.

وأشار الكسواني في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الاحتلال يدعي أن تركيب هذه الأجهزة لدواعٍ أمنية، ولكن الوزارة اعتبرت أن ذلك لدواعٍ سياسية سيادية على المسجد الأقصى المبارك، لتغيير الواقع في المسجد.

وقال: "ننظر بعين الخطورة لهذا الانتهاك بحق الأوقاف، ونطالب الدول العربية والإسلامية، بأن تقوم بدورها، لدعم الأوقاف للحفاظ على إسلامية المسجد الأقصى المبارك".

وفي السياق، أكد مدير المسجد الأقصى، أن قوات الاحتلال، ماضة في تقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، ولكن هذه سياسة تبين فشلها في كل يوم جمعة، مشيراً إلى أنه بسبب أوضاع (كورونا) فإنهم يريدون فرض سياسات معينة في المسجد الأقصى، ولكنها ستنفجر وتتناثر على صخرة صمود المقدسيين.