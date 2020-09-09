هل سينطلق دوري غزة لكرة القدم في موعده المحدد؟

خاص دنيا الوطن

أكد إبراهيم أبو سليم، نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن الأمور ليست واضحة حتى اللحظة، لإمكانية عودة دوري غزة لكرة القدم، بسبب اجتياح فيروس (كورونا) لقطاع غزة.

وأشار أبو سليم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن يوم الجمعة المقبل، سيشهد انتخابات مجلس إدارة جديد، مشيراً إلى أن المجلس الجديد، هو صاحب القرار في تحديد الأجندة الخاصة بعمل المسابقات.

وقال: إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، سيكون هناك صعوبة في الالتزام بما تم الإعلان عنه، بإقامة المسابقات يوم 25 أيلول/ سبتمبر الحالي.

ولفت أبو سليم إلى أنه من الصعب بحث موضوع إطلاق الدوري في ظل جائحة فيروس (كورونا)، ومنع تجول، وعدم القدرة على الحركة، مؤكداً أن الأجندة الرياضية كلها، ستتعطل حتى تتضح الأمور بشكل كامل.