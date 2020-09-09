ياسر عبدربه: يجب إعادة تشكيل هيئات المنظمة لتشمل الكل الوطني

خاص دنيا الوطن

قال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السابق: "نتمنى الالتزام بما تم التعهد به خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وإنجاز خطوات على طريق إنهاء الانقسام والمصالحة والمشاركة الشعبية والوطنية، وإعادة بناء المؤسسات على أساس جبهوي".

وفيما يتعلق بدخول فصائل لمنظمة التحرير، قال عبد ربه، في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن الموضوع ليس متعلقاً بدخول فصائل في منظمة التحرير، وبالتالي يكتمل النقص، وإنما الموضوع هو إعادة تشكيل كل هيئاتها بدءاً من مجلسها الوطني على قاعدة جبهوية وطنية، تضم مختلف الألوان والتيارات، ومن خلال الانتخابات حيثما أمكن.

وأشار عبد ربه إلى أن الموضوع متعلق أيضاً بتشكيل قيادة، تضم ممثلين عن الكل الوطني، بما فيه قطاع الشباب والنساء بشكل خاص، وإعادة صياغة دور المنظمة، للاهتمام بالمصالح الوطنية لمختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في داخل الوطن وخارجه.