قيادي بفتح: بعض الأشخاص وقعوا بحفرة الانقسام وعلينا الخروج منها والمنظمة مفتوحة للجميع

خاص دنيا الوطن

أكد يحيى رباح، القيادي في حركة (فتح)، أن الرئيس محمود عباس، حدد خلال كلمته في اجتماع الأمناء العامين، ما هو المطلوب، لافتاً إلى أن المطلوب هو تشكيل قيادة مقاومة موحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه حدد بشكل عملي مهمة الفصائل في تشكيل لجان المصالحة الفلسطينية، ودورها التكاملي.

وقال رباح لـ"دنيا الوطن": "ثبت أن الانقسام مصلحة إسرائيلية بنسبة مئة في المئة، صحيح أن هناك بعض الأشخاص وقعوا في حفرتها، ولكن علينا ان نخرج من هذه الحفرة الآن، والفرصة متاحة لكل الفصائل؛ كي تلعب هذا الدور، وليس هناك فصيل مستثنى من هذا الدور".

وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد القيادي في فتح، أن المنظمة، قاطعت الاتصالات مع أمريكا وإسرائيل، وبالتالي إذا كان هناك فصائل فلسطينية، راغبة في أن تكون عضو فيها، فإنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأي موضوعات وطلبات عند أي طرف، فإن أبوابها مفتوحة والاستعدادات جاهزة للنظر في هذه الطلبات.

وقال: "ليس هناك شيء مستحيل على الفلسطينيين، ما داموا معاً ويفكرون في مصلحتهم، ويواجهون الخطر الدائم المتمثل في التطبيع".

وحول اللجان، أكد رباح، أن كل الفصائل التي حضرت في الاجتماع، هي مشاركة في اللجان، وقد تقترح أن يكون هناك أعضاء آخرون، وبالتالي الكل الفلسطيني يستطيع أن يقترح اقتراحات عملية، وليس هناك موانع من طرح الاقتراحات.