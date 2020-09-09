شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تناقش وضع غزة في ظل جائحة (كورونا)

"العربية الفلسطينية" تناقش وضع غزة في ظل جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت قيادة الوسطى للجبهة العربية الفلسطينية بمقرها بالمحافظة الأزمة المعيشية، والأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة المنكوب، والمحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي في ظل جائحة فيروس (كورونا) المستجد، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة و الحذر.

واستهل محمد أبو عريبان، أمين سر الوسطى الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، والترحم على الشهيد جميل شحادة، الأمين الأسبق للجبهة.

وقال أبو عريبان : " إن الجائحة سريعة الانتشار، وعليه ينبغي اتخاذ خطوات أكثر حزما للحد من تفشي الفيروس"، مبينا أن المواطنين يتفهمون حظر التجول من أجل سلامتهم.

من جهته، تحدث محمد أبو سلطان، مسؤول العلاقات الوطنية بالجبهة عن تمثيل الجبهة بالمحافظة الوسطى في لجنة الطوارئ الفصائلية بالتنسيق مع رؤساء البلديات، مؤكدا أن الجبهة بالمحافظة أثبتت وجودها على كافة الصعد في خطط التوعية و الفعاليات لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

بدوره، أوضح رامي فرج الله، مسؤول الإعلام للجبهة، أن الإعلام يتابع عن كثب تطورات الأحداث المتلاحقة بسبب أزمة كورونا، مبينا أن استمرار حظر التجوال، و إغلاق بعض المناطق في المحافظات الجنوبية آتت أكلها في تحديد بؤر الانتشار، وعزل المشتبه بهم، و حجر المصابين، داعيا إلى مخالفة غير الملتزمين بقواعد الوقاية .

أما سامر أبو منديل، أمين سر مخيم المغازي، فبين أن الأجهزة الأمنية في المخيم استخدمت الحزم في فرض الحجر المنزلي عندما تبين وجود إصابات بالفيروس، مؤكدا أن التخفيف من الإجراءات الأمنية لم يأت من فراغ، مضيفا: " مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من كمامات و قفازات".

وبحث المجتمعون سبل توعية المواطنين بجائحة (كورونا) المستجد، ونشر ثقافة السلامة للنجاة من الفيروس.

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