شؤون فلسطينية

الكشف عن مضمون مشروع القرار الفلسطيني المقدم للجامعة العربية بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

الكشف عن مضمون مشروع القرار الفلسطيني المقدم للجامعة العربية بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وكالة أنباء (رويترز) مضمون مشروع القرار الفلسطيني المقدم للجامعة العربية، والذي سيناقش اليوم الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وأشارت الوكالة إلى أن الفلسطينيين خففوا من انتقادهم لاتفاق التطبيع الذي توصلت إليه إسرائيل والإمارات، برعاية أمريكية. 
ووفق (رويترز)، فإنه مشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني، لا يتضمن دعوة للتنديد بالإمارات أو التحرك ضدها بسبب الاتفاق.

وذكر مشروع القرار الفلسطيني، أن الإعلان الثلاثي بين إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات "ليس من شأنه الانتقاص من الإجماع العربي على القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم كافة الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن "الإعلان الثلاثي ليس من شأنه تغيير الرؤية العربية المبدئية القائمة على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، هو حل الدولتين على حدود عام 1967، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي".

وكان الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات يوم أمس الثلاثاء تحظر أي تصريحات أو أفعال مسيئة للزعماء العرب ومن بينهم حكام الإمارات.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من مطالبات من مجلس التعاون الخليجي، للرئيس عباس والقيادات الفلسطينية، بالاعتذار عما وصفته "مغالطات" لدول الخليج، وذلك خلال كلمات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في رام الله وبيروت يوم الخميس الماضي.

وأُعلن الاتفاق في 13 آب/أغسطس، وهو أول اتفاق من نوعه بين دولة عربية وإسرائيل منذ أكثر من 20 عاما. وتم التوصل، إليه إلى حد بعيد، نتيجة مخاوف مشتركة من إيران.

وكان الرئيس عباس وصف في 13 من الشهر الماضي، الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، بأنه "خيانة" و"طعنة في ظهر القضية الفلسطينية".

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