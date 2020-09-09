"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) فجر اليوم الأربعاء، إن قوات التحالف بقيادة السعودية، اعترضت ودمرت طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب البلاد.



وصرح المتحدث الرسمي باسم "التحالف" العقيد الركن تركي المالكي، بأنها "تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".



وتواصل قوات الحوثي، منذ أوائل هذا الصيف، هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة على مواقع داخل السعودية، التي أعلنت بدورها اعتراض عدد منها.