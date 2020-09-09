الرجوب يصدر ثلاثة قرارات خاصة بجمعية الكشافة



جاء ذلك في تعميم أصدره الرجوب يوم الثلاثاء، ممهورة بتوقيعه، فكان قراره الأول كالتالي:



استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا، وبصفتي رئيسا لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية تقرر ما يلي:



1- تعيين القائد صخر حميد مفوض دولي



2- تعيين القائد أيمن مظهر مفوض تنمية القيادات والتدريب في جمعية الكشافة والمرشدات، ويعين القائد خليل فرهود مقررا لمفوضية تنمية القيادات والتدريب .



3- يعين القائد ماهر ساحلية مفوض مالي .



4- يعين القائد اسامه ابو جاموس مفوض التخطيط الاستراتيجي، ويعين القائد ناصر الرفاعي مقررا لمفوضية التخطيط الاستراتيجي.



5- يعين القائد محمد ابو صوي مفوض العلاقات العامة والاعلام



6- يعين القائد محمد البريم مفوض تقنية المعلومات، وتعين القائدة راما قاسم يعقوب مقررا لمفوضية تقنية المعلومات .



7- تعين القائدة منى هنداوي مسؤولة الحركة الارشادية في الشتات .



8- يعين القائد ياسر ضهير مقررا لمفوضية العلاقات العامة .



9- يعين القائد محفوظ قاحوش رئيسا لهيئة الرواد .



10- يعين القائد خالد عوض مفوض خدمة تنمية المجتمع .



11- تعين القائدة سحر مجدوبة مفوضية الحركة الارشادية



12- يعين القائد احمد طمليه مفوض تنمية العضوية ، وتعين

القائدة جيهان سرحان مقررا لمفوضية تنمية العضوية .



13- يعين القائد اسامه بشارات مفوض البرامج والمراحل

ويعين القائد احمد سرحان مقررا لمفوضية البرامج والمراحل .



14- تعين القائدة اريج فراح مفوض الحماية من الاذى ويعين

القائد ابراهيم مسعود مقررا لمفوضية الحماية من الاذى.



كما أصدر الرجوب قراراً آخر بتشكيل لجنة الأوسمة كالتالي:



1- القائد نائل حميد



2- القائد معتز صايج



3- القائد ماجد طرزي



4- القائد محمد خشان



5- القائدة عايدة بابون



القرار الثالث :





أما القرار الثالث فهو خاص بتشكيل اللجنة القانونية كالتالي:



1- القائد معتز صايج



2- القائد ايمن مظهر



3- الاستاذ محمد الجرتلي مقررا للجنة .



رام الله - دنيا الوطنأصدر اللواء جبريل الرجوب، رئيس جمعية الكشافة، ثلاثة قرارات خاصة بتشكيل المفوضيات واللجان الخاصة بجمعية الكشافة الفلسطينية.