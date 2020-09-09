شؤون فلسطينية

الرجوب يصدر ثلاثة قرارات خاصة بجمعية الكشافة

الرجوب يصدر ثلاثة قرارات خاصة بجمعية الكشافة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر اللواء جبريل الرجوب، رئيس جمعية الكشافة، ثلاثة قرارات خاصة بتشكيل المفوضيات واللجان الخاصة بجمعية الكشافة الفلسطينية.

جاء ذلك في تعميم أصدره الرجوب يوم الثلاثاء، ممهورة بتوقيعه، فكان قراره الأول كالتالي:

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا، وبصفتي رئيسا لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية تقرر ما يلي:

1- تعيين القائد صخر حميد مفوض دولي

2- تعيين القائد أيمن مظهر مفوض تنمية القيادات والتدريب في جمعية الكشافة والمرشدات، ويعين القائد خليل فرهود مقررا لمفوضية تنمية القيادات والتدريب .

3- يعين القائد ماهر ساحلية مفوض مالي .

4- يعين القائد اسامه ابو جاموس مفوض التخطيط الاستراتيجي، ويعين القائد ناصر الرفاعي مقررا لمفوضية التخطيط الاستراتيجي.

5- يعين القائد محمد ابو صوي مفوض العلاقات العامة والاعلام 

6- يعين القائد محمد البريم مفوض تقنية المعلومات، وتعين القائدة راما قاسم يعقوب مقررا لمفوضية تقنية المعلومات .

7- تعين القائدة منى هنداوي مسؤولة الحركة الارشادية في الشتات .

8- يعين القائد ياسر ضهير مقررا لمفوضية العلاقات العامة .

9- يعين القائد محفوظ قاحوش رئيسا لهيئة الرواد .

10- يعين القائد خالد عوض مفوض خدمة تنمية المجتمع .

11- تعين القائدة سحر مجدوبة مفوضية الحركة الارشادية

12- يعين القائد احمد طمليه مفوض تنمية العضوية ، وتعين
القائدة جيهان سرحان مقررا لمفوضية تنمية العضوية .

13- يعين القائد اسامه بشارات مفوض البرامج والمراحل
ويعين القائد احمد سرحان مقررا لمفوضية البرامج والمراحل .

14- تعين القائدة اريج فراح مفوض الحماية من الاذى ويعين
القائد ابراهيم مسعود مقررا لمفوضية الحماية من الاذى.

كما أصدر الرجوب قراراً آخر بتشكيل لجنة الأوسمة كالتالي:

1- القائد نائل حميد

2- القائد معتز صايج

3- القائد ماجد طرزي

4- القائد محمد خشان

5- القائدة عايدة بابون

القرار الثالث :

أما القرار الثالث فهو خاص بتشكيل اللجنة القانونية كالتالي:

1- القائد معتز صايج

2- القائد ايمن مظهر

3- الاستاذ محمد الجرتلي مقررا للجنة .

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