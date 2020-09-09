بريطانيا تقرر منع التجمعات لأكثر من ستة أشخاص بسبب تفشي (كورونا)











رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة البريطانية فجر اليوم الأربعاء، فرض قيود جديدة تتعلق بمنع التجمعات في المنازل و الأماكن العامة والخاصة لأكثر من ستة أشخاص.وقالت: إن القرار سييدأ العمل به، ابتداءً من يوم 14 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك بعد ارتفاع تسجيل اصابات فايروس (كورونا)، وفق ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.