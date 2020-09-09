شؤون فلسطينية

الصالح يتابع قضايا المواطنين عن كثب ويوعز بتسريع متابعتها وإنهائها

الصالح يتابع قضايا المواطنين عن كثب ويوعز بتسريع متابعتها وإنهائها
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، في مقر مديرية الحكم المحلي بمحافظة جنين، عشرات المراجعين من المواطنين، وممثلين عن الهيئات المحلية في المحافظة، حيث استمع وبشكل مفصل لمطالبهم وقضاياهم كلا على حدة.

وعمل الصالح على انهاء عدد من القضايا للمواطنين والهيئات المحلية من خلال اتخاذ قرارات مباشرة لمعالجتها سريعا، إضافة إلى الايعاز لطواقم الوزارة والمديرية بمتابعة قضايا اخرى ومطالب عديدة ودراستها وتقديم التوصيات بخصوصها في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال دوامه الكامل في مقر المديرية اليوم الثلاثاء، ضمن خطة الوزير للدوام يوم من كل اسبوع في مديرية من مديريات الحكم المحلي في المحافظات، وذلك لمتابعة قضايا المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم عن كثب وبشكل مباشر، حيث يتم الاعلان عن موعد الزيارة بشكل مسبق عبر حسابات الوزارة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا والتقى الوزير مع لجنة التنظيم الاقليمية في المحافظة، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية.

وكان الوزير قد اختتم دوامه الرسمي في المديرية بتوزيع 460 حاوية لصالح مجالس الخدمات المشتركة في محافظات الشمال، ضمن المنحة اليابانية.

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