"النضال الشعبى" في قطاع غزة تطالب بتكاتف كل الجهود لمواجهة وباء (كورونا)





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه يجب ذلك من خلال سياسة تستند لنشر الوعي الصحي لدى أبناء شعبنا لتسهل على الأطقم الصحية للقيام بدورها الهام بمكافحة هذا الفيروس، بعيداً عن سياسة العنف والاعتداء على المواطنين الذين لابد من تقديم ككل الدعم ليواصلوا صمودهم وتنفيذ ما يطلب منهم وخاصة الأسر المصابة والمحجورة، والتى لابد من توفير الماء والكهرباء والغذاء والدواء لهم ليبقوا ملتزمين داخل بيوتهم، ووفق آليه مناسبه لا تقهر المواطن الذي يشكل رأسمالنا في الدفاع عن قضيتنا الوطنية.

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد العزيز قديح، مسؤول لجنة الطوارئ المركزية لجبهة النضال الشعبي بمحافظات غزة، عضو المكتب السياسي، على أهمية تضافر كل الحهود الوطنية قوى سياسية، ووزارة صحة وتنمية وشرطية وبلديات ولجان شعبيه بالخيمات ومؤسسات أهلية وشخصيات وطنية من أجل مواجهة جائحة (كورونا) الخطيرة التى تهدد أبناء شعبنا عامة و في قطاع غزة خاصة.