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شؤون فلسطينية

إصابة مواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب

إصابة مواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت على مدخل مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً، إضافة للتسبب بحالة من الهلع بين الأطفال.

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