شاهد: "الداخلية" بغزة تكشف تفاصيل قراراتها الجديدة بشأن إجراءاتها ببعض المناطق

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة مساء اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق محافظة شمال قطاع غزة، بشكل كامل دون أي تغيير على الإجراءات السابقة، بسبب استمرار ارتفاع الإصابات فيها.جاء ذلك، في ضوء التقييم المستمر للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع، وبخصوص تفاصيل إجراءات حظر التجوال في المحافظات.كما قررت الوزارة، تخفيف إجراءات حظر التجول في محافظة غزة، باستثناء مناطق: النصر، الشيخ رضوان، الشاطئ، الصبرة، التفاح والدرج، الجديدة، والجزء الشمالي من التركمان بحي الشجاعية.وقررت الداخية، تخفيف إجراءات حظر التجول في المحافظة الوسطى، باستثناء بؤرة تقع في مخيم المغازي، واستمرار تخفيف إجراءات حظر التجول في محافظتي خانيونس ورفح، مع إبقاء الإجراءات في المناطق المغلقة بالمحافظتين، كما هي دون تغيير.وأرفقت وزارة الداخلية، خارطة توضيحية لحالة حظر التجول في جميع المحافظات، مؤكدة أنه يمنع التحرك في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجول، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وشددت على تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها، يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وستقوم الأجهزة الشرطية والأمنية، بتوقيف المخالفين لإجراءات السلامة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة.كما يستمر قرار منع التجمعات في جميع المحافظات، وفق ما أُعلن سابقاً، ويسمح بحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها.كما قررت السماح لأصحاب الحرف بالعمل، والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام، واستمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها.كما يستمر الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.