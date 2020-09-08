رواجبة يُحذر من خطورة الوضع الوبائي في محافظة قلقيلية



جاء ذلك، خلال اجتماع للإعلاميين، وممثلي وسائل الإعلام بمشاركة نائب المحافظ، العميد حسام أبو حمدة، وسائد موافي مدير عام المكاتب الفرعية، وزارة الإعلام.



وأشار المحافظ إلى أن هذا الفيروس بالرغم من خطورته، يُهزم بالوعي وبالالتزام؛ شاكراً المؤسستين الطبية والأمنية على جهودهم، ودعا وسائل الإعلام إلى توجيه الرأي العام، بالاتجاه الصحيح من خلال محاربة الإشاعة والتصدي لها.



من جهته، أكد موافي على دور وسائل الإعلام في الاستنفار التام؛ لمواجهة ما تمر به المحافظة من ظروف قاهرة، في ظل تفشي فيروس (كورونا).





وأضاف أن المرحلة خطيرة، وتتطلب وعياً مجتمعيا قبل الإمكانات اللوجستية، ويجب علينا تخصيص الجزء الأكبر من جهودنا؛ لتوعية الناس بخطورة الوضع، وعدم إقامة التجمعات التي كانت السبب الرئيس، وراء انتشار الوباء.



وناقش الحضور عدداً من القضايا تتعلق بالحالة الوبائية، وآليات مواجهة هذه الجائحة.

رام الله - دنيا الوطنحذر اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، من خطورة الوضع الوبائي في المحافظة، مؤكداً أن المناسبات الاجتماعية، وفي مقدمتها الأعراس، كانت سبباً في انتشار الفيروس، وزيادة أعداد المصابين به.