الديمقراطية: 9 سبتمبر يشكل فرصة سياسية لإعادة صياغة تاريخ العلاقة مع دولة الاحتلال





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن تداعيات الاتفاق الكارثية، قادت إلى إضعاف الموقف الفلسطيني، وتفتيت الصف الوطني، ومنح دولة الاحتلال، زوراً وبهتاناً صفة الشريك في السلام، ومنحها البراءة، عما ارتكبته من جرائم وكوارث ومجازر بحق شعبنا في الوطن وخارجه، وبناء الوهم على إمكانية الوصول إلى التسوية الوطنية، عبر سياسات التنازلات المجانية.



وأضافت الجبهة: "لقد اتخذ مجلسنا الوطني في دورته الأخيرة (30/4/2018) قراراً بتعليق الإعتراف بدولة الاحتلال، ومازال القرار معلقاً على مشجب سياسة الانتظار بدون مسوغ سياسي مقبول".



وقالت الجبهة: إن غداً، يشكل فرصة سياسية لإعادة صياغة تاريخ العلاقة مع دولة الاحتلال، عبر تحويله من يوم الاعتراف بها، إلى يوم لسحب هذا الاعتراف، والتراجع عنه، وإرسال رسالة جديدة إلى الرأي العام، تؤكد انتقال العلاقة مع إسرائيل إلى كونها دولة احتلال وعدوان وقمع دموي، واستبدال الاعتراف بها بالذهاب إلى المواجهة الاستراتيجية في مقاومة شعبية، تستنهض عناصر القوة الفلسطينية، نحو انتفاضة شاملة، وعلى طريق التحول إلى عصيان وطني، حتى دحر الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء: إن غداً الأربعاء، تحل الذكرى 27 لتوقيع الاعتراف المتبادل بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.