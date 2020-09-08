الخليل: الأمن الوقائي يضبط 393 شتلة مخدرات

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الأمن الوقائي، بمساندة من الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الثلاثاء، نحو 393 شتلة مخدرات في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.



وأفادت مصادر في جهاز الأمن الوقائي، بأنه بعد متابعة ميدانية بمساندة الأجهزة الأمنية، بناء على معلومات وصلت الجهاز، تم ضبط شتلات المخدرات، إضافة إلى سماد، وتربة، وأدوات، وأدوية خاصة تستخدم لزراعتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت المصادر، أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتسليمها إلى جهة الاختصاص في الشرطة.