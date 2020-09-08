جنين: الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

فضت الشرطة، مساء أمس الاثنين، ثلاث حفلات زفاف في محافظة جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناءً على معلومات، وصلت لغرفة عمليات شرطة المحافظة، حول إقامة حفلات زفاف، على الفور، تحركت قوة من الشرطة إلى مكان تنظيمها، وقامت بفض ثلاث حفلات زفاف، وذلك لمخالفتها تعليمات الحكومة القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات؛ لحصر انتشار فيروس (كورونا) في محافظات الوطن.



هذا وتدعو الشرطة المواطنين لضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية، ومبادئ التباعد الاجتماعي؛ للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا والسلامة العامة.