هنية: ستبقى القدس عنوان الصراع ولن نتنازل عن حق أمتنا بالمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء: إن القدس ستبقى عنوان الصراع، ولن نتنازل عن حق أمتنا في المسجد الأقصى.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء: إن القدس ستبقى عنوان الصراع، ولن نتنازل عن حق أمتنا في المسجد الأقصى.
جاء ذلك، خلال استقباله، وبحضور رئيس الحركة في الخارج الدكتور ماهر صلاح، وفداً مؤسسة القدس الدولية، برئاسة بشارة مرهج، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأطلع هنية الوفد الزائر، على أجواء مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي جرى بين رام الله وبيروت، وسعي الفصائل الفلسطينية إلى تتويج مرحلة جديدة من العلاقة الفلسطينية الفلسطينية، وعزم حركة حماس على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني؛ لمواجهة (صفقة القرن) وخطة الضم والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد هنية، أن القدس، كانت وستبقى عنوان الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشدّدًا على ضرورة توحيد جهود الأمة في معركة الدفاع عن القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مثمنًا الدور الذي تقوم به مؤسسة القدس الدولية في الدفاع عن المقدسيين، وبناء قوة عربية إسلامية صلبة؛ لمواجهة التحديات التي تحدق بقضية القدس وفلسطين.
وقال: "نجدد تمسكنا بحق الأمة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، وأن المسجد الأقصى المبارك، هو مسجد حصري للأمة العربية والإسلامية، ولا حق للاحتلال الإسرائيلي في أي جزء منه، لا أسفل الأرض ولا فوق الأرض، ولا تنازل عن أي شبر من أرضنا".
بدوره، رحب وفد مؤسسة القدس الدولية، بزيارة هنية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، معتبرًا أن هذه الزيارة التاريخية لها ما بعدها في توحيد الموقف الفلسطيني، وحشد المواقف العربية لصالح القضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات التي تحيط بالقضية الفلسطينية.
واستعرض وفد مؤسسة القدس، واقع مدينة القدس، وما تعانيه من بطش الاحتلال وعنصريته والمشاريع التهويدية التي يقوم بها في المدينة، لا سيما عمليات هدم المنازل المتصاعدة.
وأطلع هنية الوفد الزائر، على أجواء مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي جرى بين رام الله وبيروت، وسعي الفصائل الفلسطينية إلى تتويج مرحلة جديدة من العلاقة الفلسطينية الفلسطينية، وعزم حركة حماس على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني؛ لمواجهة (صفقة القرن) وخطة الضم والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد هنية، أن القدس، كانت وستبقى عنوان الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشدّدًا على ضرورة توحيد جهود الأمة في معركة الدفاع عن القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مثمنًا الدور الذي تقوم به مؤسسة القدس الدولية في الدفاع عن المقدسيين، وبناء قوة عربية إسلامية صلبة؛ لمواجهة التحديات التي تحدق بقضية القدس وفلسطين.
وقال: "نجدد تمسكنا بحق الأمة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، وأن المسجد الأقصى المبارك، هو مسجد حصري للأمة العربية والإسلامية، ولا حق للاحتلال الإسرائيلي في أي جزء منه، لا أسفل الأرض ولا فوق الأرض، ولا تنازل عن أي شبر من أرضنا".
بدوره، رحب وفد مؤسسة القدس الدولية، بزيارة هنية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، معتبرًا أن هذه الزيارة التاريخية لها ما بعدها في توحيد الموقف الفلسطيني، وحشد المواقف العربية لصالح القضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات التي تحيط بالقضية الفلسطينية.
واستعرض وفد مؤسسة القدس، واقع مدينة القدس، وما تعانيه من بطش الاحتلال وعنصريته والمشاريع التهويدية التي يقوم بها في المدينة، لا سيما عمليات هدم المنازل المتصاعدة.
وأكد الوفد، أن الاحتلال الإسرائيلي، يلاحق الزمن واكتساب الوقت؛ لتغيير هوية المدينة العربية، وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك من خلال التدخل في شؤون المسجد، وإبعاد المصلين والمرابطين وحراس الأقصى.
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