هنية: ستبقى القدس عنوان الصراع ولن نتنازل عن حق أمتنا بالمسجد الأقصى



واستعرض وفد مؤسسة القدس، واقع مدينة القدس، وما تعانيه من بطش الاحتلال وعنصريته والمشاريع التهويدية التي يقوم بها في المدينة، لا سيما عمليات هدم المنازل المتصاعدة.





وأكد الوفد، أن الاحتلال الإسرائيلي، يلاحق الزمن واكتساب الوقت؛ لتغيير هوية المدينة العربية، وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك من خلال التدخل في شؤون المسجد، وإبعاد المصلين والمرابطين وحراس الأقصى.

بدوره، رحب وفد مؤسسة القدس الدولية، بزيارة هنية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، معتبرًا أن هذه الزيارة التاريخية لها ما بعدها في توحيد الموقف الفلسطيني، وحشد المواقف العربية لصالح القضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات التي تحيط بالقضية الفلسطينية.