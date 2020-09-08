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محافظ قلقيلية يدعو نشطاء التواصل لمحاربة الشائعة وتوجيه المواطنين بالاتجاه الصحيح

محافظ قلقيلية يدعو نشطاء التواصل لمحاربة الشائعة وتوجيه المواطنين بالاتجاه الصحيح
رام الله - دنيا الوطن
دعا اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية اليوم الثلاثاء، إلى تضافر الجهود وتكاملها لمواجهة جائحة (كورونا)، داعياً إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفيد من أجل توعية المواطنين بضرورة الوقاية من هذا الوباء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في دار المحافظة مساء اليوم شارك فيه إياد الأقرع عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمود ولويل أمين سر إقليم حركة فتح وممثلون عن الإقليم، سائد موافي مدير عام مكاتب وزارة الإعلام، خالد المدني مدير التوجيه السياسي.

ودعا المحافظ نشطاء التواصل الاجتماع إلى محاربة الشائعة وتوجيه المواطنين بالاتجاه الصحيح للالتزام بالتعليمات الصادرة عن جهات الإختصاص وخاصة ارتداء الكمامات والابتعاد عن إقامة الاحتفالات والتجمعات وخاصة الأعراس التي كانت سببا في نشر الفيروس، مؤكدا "أننا بالوعي والالتزام بالتعليمات نستطيع أن نهزم الفيروس".

وفيما يتعلق بالتزام الحكومة باحتياجات محافظة قلقيلية أكد المحافظ أن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية استجاب مباشرة لاحتياجات المحافظة وجاري العمل الان لافتتاح مشفى الشهيد عمر القاسم في بلدة عزون كمشفى علاج لمصابي (كورونا) ورفده بالكادر الطبي المؤهل.

وناقش المجتمعون عددا من القضايا التي تتعلق بأهمية توعية المواطنين بمخاطر فيروس (كورونا) وأهمية ان يلتزموا بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص.

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