إسرائيل: الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة صنفت حمراء





وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذه الخطوة حيوية لتخفيض عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، مضيفاً أن الحكومة، ستقرر في غضون أسبوع، منح صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس المحلية، والقيادات الميدانية لتحسين مواجهة الوباء.





وأشار إلى أنه أوعز إلى الجهات المعنية، بالدفع قدمًا إجراء فحوص أسرع، تعطي أجوبة في غضون أقل من ساعة.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه في القدس فُرض الإغلاق على: كفر عقب وبيت حنينا والطور والعيساوية ومخيم شعفاط وعناتا الجديدة وعدة أحياء يهودية، ويحظر فيها الخروج من المنازل لمسافة أكثر من 500 متر.

رام الله - دنيا الوطنبدأ في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، الإغلاق الليلي في 40 بلدة حمراء في إسرائيل، نحو ثلاثين منها عربية ودرزية.