عاجل

  • فرنسا: تسجيل 6544 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

دولي

إسرائيل: الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة صنفت حمراء

إسرائيل: الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة صنفت حمراء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، الإغلاق الليلي في 40 بلدة حمراء في إسرائيل، نحو ثلاثين منها عربية ودرزية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذه الخطوة حيوية لتخفيض عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، مضيفاً أن الحكومة، ستقرر في غضون أسبوع، منح صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس المحلية، والقيادات الميدانية لتحسين مواجهة الوباء.

وأشار إلى أنه أوعز إلى الجهات المعنية، بالدفع قدمًا إجراء فحوص أسرع، تعطي أجوبة في غضون أقل من ساعة.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه في القدس فُرض الإغلاق على: كفر عقب وبيت حنينا والطور والعيساوية ومخيم شعفاط وعناتا الجديدة وعدة أحياء يهودية، ويحظر فيها الخروج من المنازل لمسافة أكثر من 500 متر.

أخبار ذات صلة

الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاق السلام الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض

الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاق السلام الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض

نتنياهو يبحث مع مسؤولين من تشاد افتتاح سفارة لبلدهم بالقدس

نتنياهو يبحث مع مسؤولين من تشاد افتتاح سفارة لبلدهم بالقدس

كوهين: ترامب قد يشعل حربا لضمان فوزه في الانتخابات

كوهين: ترامب قد يشعل حربا لضمان فوزه في الانتخابات

حرائق كاليفورنيا تلتهم مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً

حرائق كاليفورنيا تلتهم مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً

الهند تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أكثر من شهرت

الهند تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أكثر من شهرت

(كورونا) عالميا: وفاة 896 ألفا وأكثر من 27.49 مليون إصابة

(كورونا) عالميا: وفاة 896 ألفا وأكثر من 27.49 مليون إصابة

قبل تحديد المناطق الحمراء... إسرائيل تسجل رقماً قياسياً بـ 3392 اصابة

قبل تحديد المناطق الحمراء... إسرائيل تسجل رقماً قياسياً بـ 3392 اصابة

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن سرقة معدات عسكرية على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن سرقة معدات عسكرية على حدود لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محافظ قلقيلية يدعو نشطاء التواصل لمحاربة الشائعة وتوجيه المواطنين بالاتجاه الصحيح

محافظ قلقيلية يدعو نشطاء التواصل لمحاربة الشائعة وتوجيه المواطنين بالاتجاه الصحيح

باستثناء محافظة الشمال.. بنك فلسطين يُعلن إعادة فتح مكاتبه وفروعه بالقطاع

باستثناء محافظة الشمال.. بنك فلسطين يُعلن إعادة فتح مكاتبه وفروعه بالقطاع

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: إحالة 146 تاجراً وبائعاً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة للعامة

"الاقتصاد" بغزة: إحالة 146 تاجراً وبائعاً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة للعامة

جمعيات طبّيّة تطالب إسرائيل بضمان العلاج الصّحّيّ للمرضى الفلسطينيّين من غزة

جمعيات طبّيّة تطالب إسرائيل بضمان العلاج الصّحّيّ للمرضى الفلسطينيّين من غزة

الرجوب: نحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية على كافة المستويات

الرجوب: نحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية على كافة المستويات

وزير الاقتصاد: نشهد نقلة نوعية في تنفيذ أعمال مشروع جنين الصناعية

وزير الاقتصاد: نشهد نقلة نوعية في تنفيذ أعمال مشروع جنين الصناعية

هيئة الأسرى: شرطة الاحتلال تتقدم غداً بطلب للمحكمة لاجراء تشريح لجثمان الشهيد الخطيب

هيئة الأسرى: شرطة الاحتلال تتقدم غداً بطلب للمحكمة لاجراء تشريح لجثمان الشهيد الخطيب

مستوطنون يهاجمون عمال بناء شمال نابلس

مستوطنون يهاجمون عمال بناء شمال نابلس

منوعات

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية &#34;شوكولاته&#34;

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية "شوكولاته"

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

&#34;حياتي ادمرت&#34;... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

"حياتي ادمرت"... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب &#34;زوجته&#34;

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب "زوجته"

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

عربي

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مسؤول إماراتي يكشف موعد زيارة ولي عهد أبوظبي لإسرائيل

مسؤول إماراتي يكشف موعد زيارة ولي عهد أبوظبي لإسرائيل

شاهد: شبكة نساء تُتاجر بأصوات الناخبين في الكويت

شاهد: شبكة نساء تُتاجر بأصوات الناخبين في الكويت

شاهد: صور للأقمار الصناعية تُظهر حجم الأضرار التي سببتها فيضانات السودان

شاهد: صور للأقمار الصناعية تُظهر حجم الأضرار التي سببتها فيضانات السودان