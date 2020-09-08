باستثناء محافظة الشمال.. بنك فلسطين يُعلن إعادة فتح مكاتبه وفروعه بالقطاع





وقال في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): إنه سيتم بدءاً من يوم غد الأربعاء، إعادة فتح مكاتب وفروع بنك فلسطين في جميع أنحاء القطاع، ما عدا فروع ومكاتب (بيت لاهيا- جباليا- بيت حانون-المنطقة الصناعية).





وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، قررت في 25 من شهر آب/ أغسطس الماضي، فرض حظر التجول في جميع محافظات القطاع، بعد تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع.

رام الله - دنيا الوطنأعلن بنك فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، فتح فروعه في محافظات قطاع غزة، بعد إغلاق استمر نحو أسبوعين.