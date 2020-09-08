باستثناء محافظة الشمال.. بنك فلسطين يُعلن إعادة فتح مكاتبه وفروعه بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بنك فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، فتح فروعه في محافظات قطاع غزة، بعد إغلاق استمر نحو أسبوعين.
أعلن بنك فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، فتح فروعه في محافظات قطاع غزة، بعد إغلاق استمر نحو أسبوعين.
وقال في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): إنه سيتم بدءاً من يوم غد الأربعاء، إعادة فتح مكاتب وفروع بنك فلسطين في جميع أنحاء القطاع، ما عدا فروع ومكاتب (بيت لاهيا- جباليا- بيت حانون-المنطقة الصناعية).
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، قررت في 25 من شهر آب/ أغسطس الماضي، فرض حظر التجول في جميع محافظات القطاع، بعد تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع.
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