الخارجية: ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية إلى 5912

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا حول العالم بفيروس (كورونا) إلى 5912 إصابة، فيما لم تسجل وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي، أما حالات التعافي فبلغت 2010 حالات.



وفي هذا السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من: واشنطن، وأوهايو، ودالاس، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3572 إصابة، في حين لم تسجل أية حالة وفاة لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.



وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء بوصول الدفعة الأخيرة من "الأحباب" العالقين في الجزائر، وبمغادرة دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في الوطن إلى فرانكفورت وشيكاغو، للالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم، حيث كان السفير أحمد الديك في استقبال القادمين، ووداع المغادرين.