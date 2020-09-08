"الاقتصاد" بغزة: إحالة 146 تاجراً وبائعاً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة للعامة
رام الله - دنيا الوطن
قال يعقوب الغندور، مدير عام وحدة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني، بغزة: إنه تم إحالة 146 تاجراً وبائعاً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات بسبب رفعهم الأسعار والأحتكار للنيابة العامة.
وأكد الغندور أن عدداً ممن تم إحالتهم غير ملتزمين بإجراءات السلامة الوقائية المحددة، فيما تم إحالة المخالفين بموجب محاضر الضبط المحررة خلال الأيام الأربعة السابقة فقط.
قال يعقوب الغندور، مدير عام وحدة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني، بغزة: إنه تم إحالة 146 تاجراً وبائعاً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات بسبب رفعهم الأسعار والأحتكار للنيابة العامة.
وأضاف في تصريحات نشرتها وزارة الاقتصاد عبر حسابها على (فيسبوك): أن 53 منهم في محافظة غزة، ومحافظة الشمال: ٢٩ شخصاً، ومحافظة الوسطى، 19 شخصاً، ومحافظة خانيونس: 12 شخصاً، ومحافظة رفح: 33 شخصاً.
وأكد الغندور أن عدداً ممن تم إحالتهم غير ملتزمين بإجراءات السلامة الوقائية المحددة، فيما تم إحالة المخالفين بموجب محاضر الضبط المحررة خلال الأيام الأربعة السابقة فقط.
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