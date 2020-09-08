"الاقتصاد" بغزة: إحالة 146 تاجراً وبائعاً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة للعامة





وأضاف في تصريحات نشرتها وزارة الاقتصاد عبر حسابها على (فيسبوك): أن 53 منهم في محافظة غزة، ومحافظة الشمال: ٢٩ شخصاً، ومحافظة الوسطى، 19 شخصاً، ومحافظة خانيونس: 12 شخصاً، ومحافظة رفح: 33 شخصاً.



وأكد الغندور أن عدداً ممن تم إحالتهم غير ملتزمين بإجراءات السلامة الوقائية المحددة، فيما تم إحالة المخالفين بموجب محاضر الضبط المحررة خلال الأيام الأربعة السابقة فقط.

رام الله - دنيا الوطنقال يعقوب الغندور، مدير عام وحدة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني، بغزة: إنه تم إحالة 146 تاجراً وبائعاً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات بسبب رفعهم الأسعار والأحتكار للنيابة العامة.