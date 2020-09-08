الرجوب: نحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية على كافة المستويات

رام الله - دنيا الوطنأشاد اللواء جبريل الرجوب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيسالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بجهود سلطة جودة البيئة في مواجهة التحديات البيئية وسعيها لحماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي للمجتمع المحلي.وقال اللواء الرجوب خلال زيارته لرئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور في مكتبه اليوم بالبيرة، وبحضور المدراء العامين، بأن البيئة الفلسطينية تحتاج الى تضافر الجهود الوطنية على كافة المستويات مثمنا دور المطور الوطني والتاريخي كأسير محرر ومناضل يستحق منا الكثير متمنيا له النجاح في موقعه الجديد والذي جاء انصافا للمناضلين.واستعرض الرجوب خلال اللقاء التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية االجهود المبذولة من قبل الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة على طريق انتزاع حقنا في الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.وبدوره أثنى المطور على زيارة اللواء الرجوب الدافئة، مشيدا بالجهود التي يبذلها على المستوى الوطني والسياسي والشأن الرياضي.وأكد المطور على مواصلة سلطة جودة البيئة في دمج المفاهيم البيئية والرياضية وعلى استمرار الأنشطة البيئية والرياضية مع لجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وتعزيز افاق التعاون المشترك في المجال الكشفي والرياضي.وقدم المطور للرجوب درع عصفور الشمس الفلسطيني الطائر الوطني لدولة فلسطين، تقديرا من سلطة جودة البيئة لأهمية حماية الطائر الوطني في وجه المحاولات الإسرائيلية لسرقة الرموز الوطنية ومنها عصفور الشمس.