عاجل

  • فرنسا: تسجيل 6544 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد: نشهد نقلة نوعية في تنفيذ أعمال مشروع جنين الصناعية

وزير الاقتصاد: نشهد نقلة نوعية في تنفيذ أعمال مشروع جنين الصناعية
رام الله - دنيا الوطن
 قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، إننا نشهد نقلة نوعية في تنفيذ أعمال مشروع منطقة جنين الصناعية على مساحة 900 دونم والذي يشغل حاليا ما يزيد عن 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نفذها الوزير على محافظة جنين شملت المنطقة الصناعية بمشاركة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ومحافظ جنين اكرم الرجوب وبمشاركة ممثلين عن هيئة المدن الصناعية والشركة المطورة والغرف التجارية الصناعية في جنين.

وبيّن وزير الاقتصاد ان إنجاز البنية التحتية الخارجية والمرحلة الأولى من البنية التحتية الداخلية ستكون خلال العام المقبل متوقع مع نهاية العام 2022 تشغيل المنشآت الصناعية.


وذكر العسيلي ان المشروع مخطط ان يستوعب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات الأمر الذي يساهم بشكل كبير في توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والتصدير.

وقال الوزير إن المشروع سيكون حاضنة استثمارية للمشاريع الفلسطينية والأجنبية تحديداً الشركات التركية وسيوفر مايزيد عن 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واطلع المشاركون على سير أعمال المقاول وإنشاء البنية التحتية فيها من طرق رئيسة وداخلية ومحطة معالجة امياه عادمة صناعية وخزان المياه و خط التغذية الرئيسي الذي يغذي المشروع بـ 2000 متر مكعب يومياً.

أخبار ذات صلة

جنين: الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف

جنين: الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف

محافظ قلقيلية يدعو نشطاء التواصل لمحاربة الشائعة وتوجيه المواطنين بالاتجاه الصحيح

محافظ قلقيلية يدعو نشطاء التواصل لمحاربة الشائعة وتوجيه المواطنين بالاتجاه الصحيح

نقابة المحامين: تعليق العمل غدًا احتجاجاً على أحداث مجمع محاكم رام الله

نقابة المحامين: تعليق العمل غدًا احتجاجاً على أحداث مجمع محاكم رام الله

باستثناء محافظة الشمال.. بنك فلسطين يُعلن إعادة فتح مكاتبه وفروعه بالقطاع

باستثناء محافظة الشمال.. بنك فلسطين يُعلن إعادة فتح مكاتبه وفروعه بالقطاع

الخارجية: ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية إلى 5912

الخارجية: ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية إلى 5912

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: إحالة 146 تاجراً وبائعاً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة للعامة

"الاقتصاد" بغزة: إحالة 146 تاجراً وبائعاً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة للعامة

جمعيات طبّيّة تطالب إسرائيل بضمان العلاج الصّحّيّ للمرضى الفلسطينيّين من غزة

جمعيات طبّيّة تطالب إسرائيل بضمان العلاج الصّحّيّ للمرضى الفلسطينيّين من غزة

الرجوب: نحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية على كافة المستويات

الرجوب: نحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية على كافة المستويات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محافظ قلقيلية يدعو نشطاء التواصل لمحاربة الشائعة وتوجيه المواطنين بالاتجاه الصحيح

محافظ قلقيلية يدعو نشطاء التواصل لمحاربة الشائعة وتوجيه المواطنين بالاتجاه الصحيح

باستثناء محافظة الشمال.. بنك فلسطين يُعلن إعادة فتح مكاتبه وفروعه بالقطاع

باستثناء محافظة الشمال.. بنك فلسطين يُعلن إعادة فتح مكاتبه وفروعه بالقطاع

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: إحالة 146 تاجراً وبائعاً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة للعامة

"الاقتصاد" بغزة: إحالة 146 تاجراً وبائعاً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة للعامة

جمعيات طبّيّة تطالب إسرائيل بضمان العلاج الصّحّيّ للمرضى الفلسطينيّين من غزة

جمعيات طبّيّة تطالب إسرائيل بضمان العلاج الصّحّيّ للمرضى الفلسطينيّين من غزة

الرجوب: نحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية على كافة المستويات

الرجوب: نحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية على كافة المستويات

وزير الاقتصاد: نشهد نقلة نوعية في تنفيذ أعمال مشروع جنين الصناعية

وزير الاقتصاد: نشهد نقلة نوعية في تنفيذ أعمال مشروع جنين الصناعية

هيئة الأسرى: شرطة الاحتلال تتقدم غداً بطلب للمحكمة لاجراء تشريح لجثمان الشهيد الخطيب

هيئة الأسرى: شرطة الاحتلال تتقدم غداً بطلب للمحكمة لاجراء تشريح لجثمان الشهيد الخطيب

مستوطنون يهاجمون عمال بناء شمال نابلس

مستوطنون يهاجمون عمال بناء شمال نابلس

منوعات

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية &#34;شوكولاته&#34;

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية "شوكولاته"

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

&#34;حياتي ادمرت&#34;... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

"حياتي ادمرت"... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب &#34;زوجته&#34;

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب "زوجته"

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

عربي

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مسؤول إماراتي يكشف موعد زيارة ولي عهد أبوظبي لإسرائيل

مسؤول إماراتي يكشف موعد زيارة ولي عهد أبوظبي لإسرائيل

شاهد: شبكة نساء تُتاجر بأصوات الناخبين في الكويت

شاهد: شبكة نساء تُتاجر بأصوات الناخبين في الكويت

شاهد: صور للأقمار الصناعية تُظهر حجم الأضرار التي سببتها فيضانات السودان

شاهد: صور للأقمار الصناعية تُظهر حجم الأضرار التي سببتها فيضانات السودان