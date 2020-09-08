وزير الاقتصاد: نشهد نقلة نوعية في تنفيذ أعمال مشروع جنين الصناعية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، إننا نشهد نقلة نوعية في تنفيذ أعمال مشروع منطقة جنين الصناعية على مساحة 900 دونم والذي يشغل حاليا ما يزيد عن 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نفذها الوزير على محافظة جنين شملت المنطقة الصناعية بمشاركة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ومحافظ جنين اكرم الرجوب وبمشاركة ممثلين عن هيئة المدن الصناعية والشركة المطورة والغرف التجارية الصناعية في جنين.



وبيّن وزير الاقتصاد ان إنجاز البنية التحتية الخارجية والمرحلة الأولى من البنية التحتية الداخلية ستكون خلال العام المقبل متوقع مع نهاية العام 2022 تشغيل المنشآت الصناعية.





وذكر العسيلي ان المشروع مخطط ان يستوعب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات الأمر الذي يساهم بشكل كبير في توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والتصدير.



وقال الوزير إن المشروع سيكون حاضنة استثمارية للمشاريع الفلسطينية والأجنبية تحديداً الشركات التركية وسيوفر مايزيد عن 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



واطلع المشاركون على سير أعمال المقاول وإنشاء البنية التحتية فيها من طرق رئيسة وداخلية ومحطة معالجة امياه عادمة صناعية وخزان المياه و خط التغذية الرئيسي الذي يغذي المشروع بـ 2000 متر مكعب يومياً.