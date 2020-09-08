هيئة الأسرى: شرطة الاحتلال تتقدم غداً بطلب للمحكمة لاجراء تشريح لجثمان الشهيد الخطيب

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، مساء الثلاثاء، بأنه شرطة الاحتلال ستقوم يوم غد بتقديم طلب لما يسمى "محكمة صلح القدس"، للحصول على قرار بإجراء تشريح لجثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب بمعهد الطب العدلي "أبو كبير".



وأوضح عجوة أنه من المتوقع أن تعقد الجلسة للنظر في الطلب المقدم غداً الساعة الحادية عشر صباحاً.



وأضاف بأن الشرطة الإسرائيلية قامت اليوم بتسليم الملف الطبي الخاص بالشهيد الخطيب لمعهد الطب العدلي.



يذكر بأن هيئة الأسرى كانت قد أعلنت قبل ستة أيام عن استشهاد الأسير داوود الخطيب في معتقل "عوفر" عقب إصابته بجلطة قلبية، حيث تعرض الشهيد الخطيب خلال سنوات اعتقاله لإهمال طبي متعمد من قبل سلطات الاحتلال، مما فاقم وضعه الصحي وأدى لاستشهاده، وإن قرار تشريح جثمانه ما هي إلا خطوة للتنصل من الجريمة التي ارتكبتها إدارة السجون بحق الأسير الخطيب.