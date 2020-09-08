مستوطنون يهاجمون عمال بناء شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم عدد من المستوطنين مساء اليوم الثلاثاء، عمال بناء على مدخل قرية برقة قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين تسللوا من أراضي مستوطنة "حومش" المخلاة، وهاجموا عمال بناء بالحجارة وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي بالقرب من مدخل قرية برقة.



وذكر دغلس أن الأهالي تصدوا لهم، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات في المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين في ريف نابلس خاصة، واستهدافهم المواطنين وممتلكاتهم.



يشار إلى أنه في آب/ أغسطس 2005 أخلت حكومة الاحتلال مستوطنة حومش، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخريات، ضمن خطة أحادية الجانب.