مباشر | لقاءٌ مع وكيل وزارة الصحة بغزة حول سياسات وإجراءات مواجهة (كورونا)

شؤون فلسطينية

ليصرف لهم 100 دولار.. وزارة العمل تُسلم كشفًا بأسماء 70 ألف متضرر من (كورونا)

ليصرف لهم 100 دولار.. وزارة العمل تُسلم كشفًا بأسماء 70 ألف متضرر من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة العمل في قطاع غزة: إنها سلمت كشفا يضم 70 ألف متضرر من جائحة (كورونا) للجهات المختصة، للاستفادة من منحة مالية تقدمها اللجنة القطرية بقيمة 7 مليون دولار.

ووفق وكالة (الرأي) فإنه يضم هذا الكشف قوائم العمال في القطاعات المختلفة المتضررين من جائحة (كورونا) والذين تم تسجيلهم وفق المعايير.

وسيجري صرف مبلغ 100 دولار لكل عامل متضرر لمرة واحدة فقط، فور الانتهاء من توزيع المنحة القطرية للأسر المتعففة.

يشار إلى أن وزارة العمل صرفت سابقا مساعدات لـ 10 آلاف عامل متضرر من جائحة كورونا، بقيمة مليون دولار.

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