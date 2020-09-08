أبو الريش: المتوقع تسجيل 300 حالة بفيروس (كورونا) بالقطاع كأعلى توقع يومي لتسجيل الإصابات

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة الصحة، بغزة د.يوسف أبو الريش اليوم الثلاثاء: إنه من المتوقع أن تُسجل 300 إصابة (كورونا) في القطاع، كأعلى توقع يومي لتسجيل الإصابات.



وقال خلال لقاء إعلامي حول سياسات وإجراءات وزارة الصحة لمواجهة جائحة (كورونا) في قطاع غزة: إنه تم تقسيم مراحل عمل وزارة الصحة في مواجهة فيروس (كورونا) في القطاع، إلى أربعة أقسام.



وأضاف: أن الأولى: منع وصول الفيروس، والثانية: التدخل الصارم والتقصي الوبائي، والثالثة: الاستجابة، والرابعة: هي التحضير للتعايش والتعايش.



وأبو الريش: إننا عظمنا فرق مكافحة العدوى وطورنا المختبرات ومستشفى العزل والعديد من الخطوات في المرحلة الأولى، وقال: نحن اليوم أكثر جهوزية في مواجهة فيروس (كورونا).



وأشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية كنا نستعد لظهور الفيروس من خلال تدريب الكوادر وتهيئة المشافي وإمدادها بكل ما هو متاح لاستقبال وعلاج المرضى، وأضاف: خططنا مع ظهور أول حالة في المجتمع لفرض الاغلاق من 14 إلى 21 يوماً.



أبو الريش: بدأت عملية التقصي الوبائي مع اكتشاف الحالات الأولى داخل غزة، واتخاذ قرار منع الحركة وبدأت المسوحات للطواقم الطبية ولكل المرضى الذي يرتادون المشافي.



وشدد وكيل وزارة الصحة بغزة، على أن خريطة تتبع الحالات في رفح تم إغلاقها من بداية السلسلة لنهاية السلسلة، مضيفا: أن خريطة التقصي الوبائي في مدينة غزة تم حصر ما يقارب 96% من بداية السلسلة لنهايتها.



وأضاف أبو الريش: أن المرحلة الثانية كانت التدخل الصارم وبدأت مع اكتشاف الحالات الأولى داخل المجتمع، وقال: "نحن الآن في المرحلة الثالثة وهي الاستجابة عبر استمرار التقصي الممنهج واحتواء التفشي"، ولم نصل لمرحلة التعايش بعد.



وتابع: تلقينا أكثر من 72 ألف اتصال واستشارة عن بعد من دخول فيروس (كورونا) إلى غزة.⁦⁩