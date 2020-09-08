مباشر | لقاءٌ مع وكيل وزارة الصحة بغزة حول سياسات وإجراءات مواجهة (كورونا)

شؤون فلسطينية

"العشائر" بالمحافظات الجنوبية تطالب الجهات المختصة بالإعلان عن القطاع "منطقة منكوبة"

"العشائر" بالمحافظات الجنوبية تطالب الجهات المختصة بالإعلان عن القطاع "منطقة منكوبة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، الجهات المختصة بالإعلان عن قطاع غزة  "منطقة منكوبة" صحيًا وإنسانيًا.

ووصف المصري في بيان صدر عنه، الوضع الصحي والإنساني بـ"الكارثي، ووصل لحد الانهيار".

وقال: إن جائحة (كورونا) تسببت بحدوث انهيارات وتصدعات كبيرة في القطاع المنهك أـساسا منذ 14 عامًا نتيجة الحصار المفروض عليه، والذي تسبب بتدمير كامل في بنيته الاقتصادية والمجتمعية.

وأكدّ أن سكان القطاع غير قادرين على تحمل تبعات الإجراءات التي تتبع عادة، لكبح جماع تفشي الفايروس، نتيجة ما يعانيه القطاع من "نقص حاد في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية".

وناشد المصري المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية ورعاة السلام في العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي إنهاء أسوأ وأطول حصار يشهده العالم في عصرنا الحديث.

وجدد مطالبته للسلطة الفلسطينية والحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتيه، إلى الاضطلاع بمهامهم تجاه القطاع، كما جدد دعوته للمؤسسات الدولية والعربية للتدخل العاجل لإنقاذ سكان القطاع.

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