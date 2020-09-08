قيادي بحماس لـ " نبيل عمرو": لقد أخطأت..علم فلسطين له مكانته الأولى بكل أنشطتنا







وأضاف: "نقول لنبيل عمر إنك أخطأت.. ليتك أمعنت النظر ودققت في المشهد قبل أن تحكم..علم فلسطين حاضر دائماً وبقوة وكثافة وله مكانته الأولى في كل أنشطة حماس..خاصة في عين الحلوة".

وقال: "نبيل عمرو قال إن العلم الفلسطيني لم يكن موجوداً أثناء استقبال القائد هنية في مخيم عين الحلوة".

رام الله - دنيا الوطنرد القيادي في حركة حماس بلبنان، رأفت مرة، اليوم الثلاثاء، على عضو المجلس الوطني، نبيل عمرو، على خلفية انتقاد الأخير للحشد الذي استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.وقال عمرو في كلمة مسجلة نشرها عبر صفحته على (فيسبوك) أمس الاثنين: "خرج مخيم عين الحلوة لاستقبال هنية في المخيم، من الجيد أن يحملوك على الأكتاف، ولكن هل من المعقول بعد الحوار الذي حدث في بيروت أن لا نرى علماً لفلسطين في هذا الاستقبال الحاشد؟وأضاف: هذا المشهد أنا لم أرتاح له، خاصة وأن الذين خرجوا لاستقباله هم فلسطينيون، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل أن يكون لعلم فلسطين تواجده في هذا الحشد.ورد مرّة على عمرو في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مرفقاً صورة تظهر وجود علم فلسطين أثناء الاستقبال الحاشد لهنية في مخيم عين الحلوة.