وزير الزراعة يلتقي عدداً من ممثلي التعاونيات الشبابية الزراعية





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الزراعة، رياض عطاري في مكتبه برامالله،اليوم الثلاثاء،وفدا من ملتقى الشراكة الشبابي والذي يمثل مجموعة من المبادرات والمؤسسات الشبابية العاملة في قطاع الزراعة في المحافظات الفلسطينية.وبحث اللقاء سبل تعزيز أسس التعاون والشراكة بين وزارة الزراعة والتعاونيات الشبابية الزراعية بما يساهم في تشجيع الشباب للعمل بالأرض.واستمع الوزير عطاري الى مطالب التعاونيات الزراعية والمتمثلة بتوفير البذور والاشجار ومستلزمات الانتاج والدعم والتدريب والارشاد الزراعي مؤكدا على أهمية عملهم ودعمهم في هذه الجوانب مشيدا بجهودهم في هذا الإطار.وأضاف وزير الزراعة أن هذه التعاونيات والمبادرات الشبابية الزراعية تشكل أولوية لوزارة الزراعة وتتوافق وخطتها الاستراتيجية وبرامج عملها وكذلك مع التوجهات الحكومية المتمثلة بخطة التنمية بالعناقيد الزراعية والتي أطلقتها الحكومة العام الماضي، داعيا في الوقت ذاته هذه التعاونيات والجهود الشبابية مأسسة عملها لاعتمادها وفق الأصول.وقد حضر اللقاء م. صلاح البابا مدير عام الإرشاد الزراعي،وم. حسام طليب مدير عام المراعي والغابات، ورامي مسعد منسق الملتقى الشبابي.