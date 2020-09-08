الصحة بغزة: لا زلنا نعيش مرحلة احتواء وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة: إن غرفة الطوارئ تعمل على قدم وساق في تقصي الحالة الوبائية بقطاع غزة.



وجدد القدرة خلال تصريحات صحفية، التأكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الوقائية وهي مسؤولية كاملة على الجميع، مضيفًا: "أي مواطن يجب أن يعتبر نفسه مصابًا ويطبق الاجراءات الوقائية مع الجميع".



وطالب القدرة، الجميع بتقصي المعلومات الرسمية من منصات وزارة الصحة بغزة، مبينا أنه "من المبكر جدَا الحديث عن التعايش مع الوباء، ونعيش مرحلة احتواء له".



وكانت الصحة بغزة، أعلنت صباح اليوم عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل إجمالي الإصابات 1149 إصابة، منذ آذار/ مارس الماضي.