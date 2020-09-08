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الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل 103 إصابات جديدة بالفيروس، من بينها 99 حالة محلية.

وهذه هي المرة الأولى، التي يتجاوز فيها الأردن حاجز 100، إصابة، منذ بدء تفشي الجائحة في اليوم الواحد.

وقال جابر خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء: إن العدد التراكمي الكلي للحالات أصبح 2581 حالة.

وسُجلت أربع إصابات في فنادق الحجر، و57 حالة محلية في عمان، و25 حالة محلية في الكرك، و5 حالات في البلقاء، وحالتان في إربد، وسبع حالات في الزرقاء، كما سجلت ثلاث حالات محلية في جرش.

وأكد جابر تسجيل وفاتين منذ البارحة إلى صباح اليوم، بمستشفى الأمير حمزة، كما كشف الوزير عن تسجيل 68 حالة شفاء هذا اليوم.

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