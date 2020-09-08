نتنياهو يبحث مع مسؤولين من تشاد افتتاح سفارة لبلدهم بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم رئيس المجلس الوزاري التشادي، عبد الكريم ديبي ورئيس المخابرات التشادية أحمد كوجري في القدس المحتلة.
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم رئيس المجلس الوزاري التشادي، عبد الكريم ديبي ورئيس المخابرات التشادية أحمد كوجري في القدس المحتلة.
وبحث نتنياهو معهما تعيين سفراء وافتتاح ممثليات دبلوماسية بما في ذلك احتمالية افتتاح سفارة تشادية بالقدس.
كما تم بحث تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ومنها مكافحة الإرهاب والسايبر والمياه والزراعة.
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