نتنياهو يبحث مع مسؤولين من تشاد افتتاح سفارة لبلدهم بالقدس





وبحث نتنياهو معهما تعيين سفراء وافتتاح ممثليات دبلوماسية بما في ذلك احتمالية افتتاح سفارة تشادية بالقدس.





كما تم بحث تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ومنها مكافحة الإرهاب والسايبر والمياه والزراعة.







رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم رئيس المجلس الوزاري التشادي، عبد الكريم ديبي ورئيس المخابرات التشادية أحمد كوجري في القدس المحتلة.