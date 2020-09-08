دولي

نتنياهو يبحث مع مسؤولين من تشاد افتتاح سفارة لبلدهم بالقدس

نتنياهو يبحث مع مسؤولين من تشاد افتتاح سفارة لبلدهم بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم رئيس المجلس الوزاري التشادي، عبد الكريم ديبي ورئيس المخابرات التشادية أحمد كوجري في القدس المحتلة.

وبحث نتنياهو معهما تعيين سفراء وافتتاح ممثليات دبلوماسية بما في ذلك احتمالية افتتاح سفارة تشادية بالقدس.

كما تم بحث تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ومنها مكافحة الإرهاب والسايبر والمياه والزراعة.


أخبار ذات صلة

كوهين: ترامب قد يشعل حربا لضمان فوزه في الانتخابات

كوهين: ترامب قد يشعل حربا لضمان فوزه في الانتخابات

حرائق كاليفورنيا تلتهم مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً

حرائق كاليفورنيا تلتهم مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً

الهند تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أكثر من شهرت

الهند تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أكثر من شهرت

(كورونا) عالميا: وفاة 896 ألفا وأكثر من 27.49 مليون إصابة

(كورونا) عالميا: وفاة 896 ألفا وأكثر من 27.49 مليون إصابة

قبل تحديد المناطق الحمراء... إسرائيل تسجل رقماً قياسياً بـ 3392 اصابة

قبل تحديد المناطق الحمراء... إسرائيل تسجل رقماً قياسياً بـ 3392 اصابة

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن سرقة معدات عسكرية على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن سرقة معدات عسكرية على حدود لبنان

ترامب مهاجماً الديمقراطيين: يخوضون &#34;حملة قذرة&#34;

ترامب مهاجماً الديمقراطيين: يخوضون "حملة قذرة"

الصحة العالمية تدعو العالم للاستعداد لجائحة (كورونا) المقبلة

الصحة العالمية تدعو العالم للاستعداد لجائحة (كورونا) المقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين يطالب باستقلال حقيقي للقضاء وعدم التدخل بشؤونه

التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين يطالب باستقلال حقيقي للقضاء وعدم التدخل بشؤونه

وزير الزراعة يلتقي عدداً من ممثلي التعاونيات الشبابية الزراعية

وزير الزراعة يلتقي عدداً من ممثلي التعاونيات الشبابية الزراعية

كشف تفاصيل اجتماع الوفد الوزاري مع ممثلي القطاع الخاص في القطاع

كشف تفاصيل اجتماع الوفد الوزاري مع ممثلي القطاع الخاص في القطاع

الرشق: من أولوياتنا تجسيد مخرجات لقاء الأمناء العامين على أرض الواقع

الرشق: من أولوياتنا تجسيد مخرجات لقاء الأمناء العامين على أرض الواقع

شاهد: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم طابق من منزله المطل على قبة الصخرة

شاهد: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم طابق من منزله المطل على قبة الصخرة

الشرطة تضبط مركبة صدمت مركبة شرطة ولاذت بالفرار في جنين

الشرطة تضبط مركبة صدمت مركبة شرطة ولاذت بالفرار في جنين

كهرباء غزة: خصم 10% من قيمة الفاتورة الشهرية لمن يسدد الفاتورة

كهرباء غزة: خصم 10% من قيمة الفاتورة الشهرية لمن يسدد الفاتورة

حماس: ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى مؤشر خطير

حماس: ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى مؤشر خطير

منوعات

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية &#34;شوكولاته&#34;

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية "شوكولاته"

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

&#34;حياتي ادمرت&#34;... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

"حياتي ادمرت"... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب &#34;زوجته&#34;

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب "زوجته"

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

عربي

شاهد: شبكة نساء تُتاجر بأصوات الناخبين في الكويت

شاهد: شبكة نساء تُتاجر بأصوات الناخبين في الكويت

شاهد: صور للأقمار الصناعية تُظهر حجم الأضرار التي سببتها فيضانات السودان

شاهد: صور للأقمار الصناعية تُظهر حجم الأضرار التي سببتها فيضانات السودان

يوم ثالث من المفاوضات الليبية بالمغرب.. آمال متواضعة

يوم ثالث من المفاوضات الليبية بالمغرب.. آمال متواضعة

الأردن تتوجه نحو فتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل

الأردن تتوجه نحو فتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل