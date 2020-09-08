هنية: ندعو السعودية بألا تذهب باتجاه التطبيع مع إسرائيل

إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: إنه لا يوجد أي مبرر لاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، داعيًا السعودية عدم الذهاب إلى التطبيع.



وأضاف هنية، خلال حديثه لقناة (المنار) اللبنانية، أن هذا الاتفاق جاء خدمة لترامب ونتنياهو والامارات ستعاني جدا منه، والجميع يطالب الامارات بالتراجع عن الاتفاق وأيضا مطالبة جهات أخرى بالتوقف عنه.



وذكر: ندعو السعودية بألا تذهب باتجاه التطبيع وإذا حصل ذلك فاننا ضد هذا الاتفاق.



وأكد هنية أن ما جرى هو تجاوز لثقافة الأمة وشعوب الدول العربية التي ترفض التطبيع، فللن يكون هناك رابح من هذه الاتفاقيات إلا الكيان الصهيوني واستمرار مشروعه بضرب مقومات المنطقة.