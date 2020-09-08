شاهد: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم طابق من منزله المطل على قبة الصخرة

















رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي حامد حماد اليوم الثلاثاء، على هدم الطابق الرابع من منزله الكائن في البلدة القديمة من مدينة القدس.وكانت بلدية الاحتلال أجبرت قبل ثلاثة أيام المقدسي حماد على هدم جزء من الطابق الرابع من منزله القريب من باب الغوانمة – والمطل على مسجد قبة الصخرة واستأنف عملية الهدم اليوم.وبحسب حماد فانه أجبر على هدم المنزل يدويا تجنبا لدفع مبالغ مالية باهظة في حال قامت بلدية الاحتلال بهدم المنزل، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).كما أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرارًا بإخلاء عائلةَ الرجبي بناية سكنية في بلدة سلوان جنوب مدينة القدس، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن البناية السكنية الواقعة في حيّ بطن الهوى مكونة من 3 شقق تأوي 30 فردا من العائلة.كذلك أجبرت سلطات الاحتلال عائلة "صري" على هدم خمسة محلات تجارية في قرية جبل المكبر جنوب شرق المدينة قسريًا، بحجة عدم الترخيص رغم محاولتهم على مدار عشر سنوات إصدار رخصة بناء دون جدوى".