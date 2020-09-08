معروف: من المبكر الحديث عن مسألة التعايش مع (كورونا) بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: إنه من المبكر الحديث عن مسألة التعايش مع فيروس (كورونا) في المرحلة الحالية.



وأضاف معروف، أنه "لا يمكن المراهنة على مناعة أكثر من 90 ألف مسن ومريض في قطاع غزة فيما يتعلق بمسألة التعايش مع (كورونا)، متابعًا: "لا نتمنى أن نصل إلى مرحلة مناعة القطيع ونتمنى أن يساعدنا المجتمع في ذلك باتباع إجراءات الوقاية.



وأكد أن "مناعة القطيع" استخدمته الدول التي انهارت فيها الأنظمة الصحية في تعالمها مع الفيروس، ونحن اليوم ندشن حملة وطنية بعنوان "استهتارك يقتل أحبابك" للتوعية بخطر الوباء



وأشار إلى أنه يجب التعايش مع الإجراءات الوقائية التي تضمن عدم زيارة تفشي الوباء، ويتم التركيز على البؤر المكتشفة في قطاع غزة ويتم تشديد الإجراءات عليها.



وذكر معروف أن الدور المطلوب من المواطنين دور مهم ويجب أن يتسم بالمسؤولية باتباع الاجراءات الوقائية، متابعًا: "هناك نسبة تسيب محدودة من قبل المواطنين وفي الوقت نفسه توجد نسبة إلتزام كبيرة بالاجراءات الوقائية".