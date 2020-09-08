الشرطة تضبط مركبة صدمت مركبة شرطة ولاذت بالفرار في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة اليوم مركبة وألقت القبض على ثلاثة أشخاص بداخلها بعد قيامها بصدم مركبة تابعه للشرطه في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وأثناء العمل الاعتيادي لقوة من شرطة الحراسات على مداخل المدينة وإعطاء إشارة بالتوقف لمركبة تم الاشتباه بها حيث رفضت الانصياع للأمر ولاذت بالفرار بعد صدم مركبة الشرطة المتواجدة على الحاجز.



وقالت الشرطة: وعلى الفور تم متابعتها ورصد مكان وجودها وتحركت قوة من الشرطة إلى المكان وتم ضبط المركبة وإلقاء القبض على 3 أشخاص بداخلها.



وأكدت الشرطة، بأنه تم حجز المركبة وتوقيف الأشخاص الثلاثة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولا.