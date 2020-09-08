الشرطة: القبض على شخص فار من وجه العدالة وتضبط بحوزته معدات تزوير تصاريح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة فجر اليوم على شخص مطلوب لعدة محافظات وفار من وجه العدالة، صادر بحقه 16 امر حبس و8 مذكرات توقيف من النيابة العامة، متهم بالنصب والاحتيال وتزوير تصاريح عمل للداخل الفلسطيني وضبطت بحوزته معدات يستخدمها للتزوير في مدينة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكاوى عديدة من المواطنين من مختلف محافظات الوطن التي تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من خلال صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي يدعي القائم عليها خدمة توفير تصاريح دخول وعمل في الداخل الفلسطيني مقابل مبلغ مالي يصل الى 3000 شيكل، ليتضح لهم بعد تحويل المبلغ بان التصاريح مزوره، وبعد عملية بحث وتحري دقيقة، تم تحديد مكان تواجد الشخص المشتبه به وتحركت قوة من شرطة المباحث العامة تساندها شرطة جنوب شرق القدس الى منزله في العيزرية وبناء على مذكرة تفتيش صادرة من النيابة، تم القبض عليه وبتفتيش المكان عثرت الشرطة على اجهزة هواتف نقالة واجهزة كمبيوتر وطابعات استخدمها للتزوير كذلك ضبطت قطعة سلاح وكمبيالات وتحويلات طبية لمواطنين من محافظات الوطن.



واضافت، انه وبالاستماع لأقوال المشتبه به اعترف انه من سكان محافظة الخليل وقام باستخدام اسماء مستعارة بعمليات نصب واحتيال عديدة وتنقل من مكان لآخر لتضليل الشرطة كونه مطلوب من عدة سنوات للعدالة.



وأكدت الشرطة، توقيف المشتبه به تمهيدا لإحالته والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.