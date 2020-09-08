شؤون فلسطينية

رئيس متابعة العمل الحكومي يوجه رسالة للطواقم التي تواجه (كورونا)

رئيس متابعة العمل الحكومي يوجه رسالة للطواقم التي تواجه (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
عبر رئيس متابعة العمل الحكومي محمد عوض عن تقديره واعتزازه بالطواقم الحكومية العاملة في مواجهة جائحة (كورونا) التي انتشرت في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وخاطب الطواقم الحكومية:" في ظل اشتداد المعركة مع جائحة (كورونا)، وبعد نجاحكم في تأخير دخوله للقطاع وإبعاد شبحه عن أبناء شعبكم لسبعة شهور، ها أنتم اليوم تقومون بواجبكم وتنفذون الإجراءات والخطط المقرة، متحصنين بتوفيق الله أولا، والتفاف أبناء شعبكم حولكم.

وأضاف: وفي هذه البرقية التي أوجهها لكم من القلب للقلب، أعبر لكم وإخواني في متابعة العمل الحكومي عن بالغ تقديرنا واعتزازنا لما تقدمونه من أداء، سائلين المولى أن يتقبل منكم ويجعل هذا الرباط على ثغور أداء الواجب في موازين أعمالكم.

وتابع عوض: بقدر ما نحيي كافة الطواقم الحكومية التي تؤدي واجبها دون كلل أو ملل؛ فإننا نوجه إشادة وشكر خاص لطواقم وزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية، الذين يشكلون رأس حربة خطة المواجهة، فيواصلون الليل بالنهار حفاظا على صحة وسلامة مجتمعنا.

وأكمل: نشكر لكم هذه الوقفة الشجاعة، ونوصيكم خيرا بشعبنا، فاجتهدوا في خدمته وعززوا من صموده لنجاح عملكم، واجتهدوا بالموازنة بين تطبيق الواجبات وأداء حقوق مواطنينا على الوجه الأكمل.

واستطرد عوض: إذ نترحم على أرواح من فقدناهم جراء هذه الجائحة، فإننا نتمنى السلامة العاجلة للمصابين، ولا ننسى مصابي الطواقم الحكومية الذين تشكل إصابتهم أثناء أداء الواجب، شامة عز وفخر لهم ولنا، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا في تجاوز هذه المحنة عاجلًا، ويحفظ شعبنا دائمًا.

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