شؤون فلسطينية

العمادي: صرف المساعدة النقدية لـ 70 ألف من العائلات المتضررة ستكون خلال أيام

العمادي: صرف المساعدة النقدية لـ 70 ألف من العائلات المتضررة ستكون خلال أيام
محمد العمادي
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون والتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة والمتضررة جراء فيروس (كورونا) في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي، وفق ما نقل موقع (اللجنة القطرية) أنه من المقرر انتهاء صرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف من الأسر المتعففة خلال ثلاثة أيام، لتبدأ بعدها عملية صرف المساعدة النقدية لـ 70 ألف من العائلات المتضررة بسبب فيروس (كورونا)، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن أن عملية التوزيع تتم من خلال بنك البريد وفروعه والنقاط الجديدة التابعة له في محافظات القطاع، بإشرافٍ كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية.

وشدد السفير القطري أن عملية التوزيع تجري ضمن إجراءات وقائية جديدة ومشددة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، بشكل يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

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