حماس: ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى مؤشر خطير

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رام الله - دنيا الوطن

علّقت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع إن "‏زيادة الإصابة بفيروس (كورونا) بين الأسرى في سجون الاحتلال والتي كان آخرها اليوم سبعة إصابات جديدة هو مؤشر خطير يهدد حياة الأسرى في ظل عدم اكتراث ما يسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا".



وأضاف القانوع في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أن هذا "يتطلب من المؤسسات الدولية سرعة التدخل والضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى".



وأعلن نادي الأسير الفلسطيني قبل قليل، تسجيل خمس إصابات جديدة في صفوف الأسرى داخل سجن عوفر، مما يرفع إصابات اليوم إلى 12 حالة.