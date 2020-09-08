نادي الأسير: خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، عن إصابة خمسة أسرى بفيروس (كورونا) في قسم (14) في سجن عوفر الإسرائيلي.



وقال نادي الأسير: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في السجون الإسرائيلية لهذا اليوم، ارتفع إلى 12 إصابة.



وكانت إدارة سجن عوفر أبلغت الأسرى، صباح اليوم بإصابة (7) منهم بفيروس (كورونا) في قسمي (14) و(17)، وهي أقسام ما تسمى "بالمعبار" والتي يُحتجز فيها الموقوفون المعتقلون حديثاً.